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القوات المسلحة اليمنية: لا يمكن السكوت عن أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا واستعبادها وإذلالها