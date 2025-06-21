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القوات المسلحة اليمنية: أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران يأتي في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها