عاجل

“يديعوت أحرونوت” العبرية:بعد تقديرات أولية تشير إلى أن العملية في إيران ستنتهي خلال أسبوعين أوضح الجيش الإسرائيلي اليوم أنه من غير الواضح حتى الآن متى ستنتهي فعليًا