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   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    مصادر طبية فلسطينية: : 21 شهيدا بنيران العدو في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات