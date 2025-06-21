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المتحدث باسم جيش العدو : عقب الإنذارات التي تم تفعيلها لاختراق طائرة معادية بين الساعة 10:41 و10:45 في منطقة بيت شان تم رصد طائرة بدون طيار انطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية وجرت محاولات لاعتراضها وتم رصد سقوطها في المنطقة