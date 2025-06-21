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   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
   بيروت 12:28
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    المتحدث باسم جيش العدو:عقب الإنذارات التي تم تفعيلها لاختراق طائرة معادية بين الساعة 10:55 و11:01 في منطقة العربة تم رصد طائرة بدون طيار انطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية وجرت محاولات لاعتراضها والتفاصيل قيد الدراسة