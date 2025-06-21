السبت   
   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    بوتين: روسيا أبلغت “اسرائيل” مرارا بأنه لا دليل على وجود نية ايرانية لامتلاك اسلحة نووية