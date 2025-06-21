السبت   
   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
   بيروت 03:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي من نتانيا شمالاً حتى أسدود جنوباً مروراً بتل أبيب