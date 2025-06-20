الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر: تقود إيران حربًا ضد أميركا و”اسرائيل” نيابة عن الأحرار في العالم ولأنها دولة ذات سيادة وهي داعمة لكل الأحرار والشرفاء والمقاومين