الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
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    شرطة محافظة خوزستان الايرانية: العميل تلقى مبالغ لترويج الشائعات وتصوير مواقع حساسة والحريض على الشغب