الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 07:15
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    أردوغان: نبذل ما بوسعنا لوقف عدوان “إسرائيل” في غزة وسورية ولبنان واليمن وإيران وسنواصل القيام بذلك بكل صبر