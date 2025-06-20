الخميس   
   20 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:06
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    الإعلام الإيراني: استخدمت إيران في الهجوم العنيف الذي شنّته صباح الخميس على “إسرائيل” صواريخ من الجيل الجديد ذات دقة إصابة عالية وموجهة بشكل كامل