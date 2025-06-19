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الشيخ قاسم: أيام العدوان أظهرت عجزَ “إسرائيل” وخسائرها الفادحة التي تُصيبها للمرة الأولى منذ سبع وسبعين سنة لاحتلال ‏فلسطين، ولهاثها إلى طلب دعم أميركا في عدوانها