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   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
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    الشيخ قاسم: لسنا على الحياد بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها وبين باطل ‏أميركا وعدوانها ومعها الغُدَّة السرطانية “إسرائيل” والمستكبرين