الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
   بيروت 22:02
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    الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم: لم يتحمَّل المستكبرون الطغاة وعلى رأسهم أميركا هذا النموذجَ الإنساني الرائد لأحرار العالم ولا صمود ايران الخميني والشعب العظيم