الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
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    الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في بيان ضد العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران: تمثِّلُ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإضاءةَ العالمية البارزة في نُصرة المستضعفين