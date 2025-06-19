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الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في بيان ضد العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران: تمثِّلُ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإضاءةَ العالمية البارزة في نُصرة المستضعفين