الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:58
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    التلفزيون الإيراني: إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع “هرون” في خرم أباد في محافظة لورستان غربي البلاد