الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
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    وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55706 شهداء و130101 جرحى منذ العدوان على غزة