الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
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    المتحدث باسم جيش العدو: ضربنا مئات صواريخ أرض-أرض في إيران لكن لا يزال لديهم القدرة على إطلاق صواريخ