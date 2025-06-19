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المبعوث الاميركي الى سوريا من بيروت توم برّاك: نحمل رسالة في ظلّ الوضع المعقّد في العالم ونؤمن أنّه مع القيادة الجديدة ستبدأ عملية السلام والتحسن وملتزمون بمساعدة لبنان ولدينا أمل