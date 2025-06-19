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مواقع المستوطنين: يبدو أن الإيرانيين أيضًا خدعونا في اليومين الماضيين أطلقوا عددًا قليلاً من الصواريخ ونحن وقعنا في الفخ فتحنا الأجواء فتحنا أماكن العمل والإيرانيون عادوا… وبقوة