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   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
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    إن بي سي عن مسؤولين بإدارة ترامب: مديرة الاستخبارات فقدت اهتمام الرئيس خلال النقاش في ظل تفكيره بشأن إيران