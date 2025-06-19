الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
   بيروت 03:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السفارة الصينية في كيان الاحتلال: سنساعد رعايانا الراغبين في المغادرة على دفعات اعتبارا من 20 حزيران/ يونيو