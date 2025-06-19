الأربعاء   
   19 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 02:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يستهدف دراجة نارية في منطقة كفرجوز جنوب لبنان