الأربعاء   
   19 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 00:28
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    سقوط عدد من الصواريخ الايرانية في قلب الكيان دون ان يتم اعتراضهم