الأربعاء   
   19 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
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    وسائل إعلام إسرائيلية: حجم الأضرار المادية الناجمة عن إطلاق الصواريخ الإيرانية يقدر بنحو ملياري “شيكل”