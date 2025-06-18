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الحرس الثوري الايراني للمستوطنين: أمامكم خياران: إما أن تعيشوا “موتا بطيئا” داخل الملاجئ أو تنقذوا أرواحكم من القصف الصاروخي وتهربوا في أقرب وقت