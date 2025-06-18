الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 21:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحرس الثوري الايراني: استهدفنا مقرات “الموساد” و”أمان” الخاصة بالاستخبارات العسكرية للعدو