الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 21:25
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    وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيلي جراء سقوط شظية من الصاروخ الإيراني الذي أُطلق قبل قليل وسط “إسرائيل”