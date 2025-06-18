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وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى “الإسرائيليين” منذ مساء الجمعة الماضي إلى 25 بعد انتشال جثة لمفقود من تحت الأنقاض في بات يام بضواحي تل أبيب