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كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو كل أحرار العالم مرجعيّات و قيادات وشعوبًا وحكومات وأحزابًا وقوى لتأييد إيران في معركتها الدفاعية ضد الحرب الصهيونيّة العدوانيّة