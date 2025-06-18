الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 15:17
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    كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من دك تجمع للعدو في منطقة السطر الغربي بعدد من قذائف الهاون واستهداف موقع “مارس” العسكري شرق مدينة خان يونس برشقة صاروخية