الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 13:45
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    الامام السيد علي الخامنئي: اذا دخلت اميركا هذه المواجهة عسكريا فسيكون الضرر الذي سيلحق بها لا يمكن اصلاحه بلا شك