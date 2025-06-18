الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 13:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة انباء فارس: رسالة متلفزة لقائد الثورة الإسلامية موجهة إلى الشعب الإيراني في غضون دقائق