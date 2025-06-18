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القناة 12 العبرية: أطلقت إيران منذ بداية المعركة الأسبوع الماضي نحو 400 صاروخ باليستي باتجاه “إسرائيل” مما أسفر عن سقوط 24 قتيلاً و840 جريحًا