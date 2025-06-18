الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 10:40
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    وسائل اعلام اميركية: اقالة العقيد ناثان ماكورماك من منصبه في هيئة الأركان المشتركة بسبب تصريحاته التي وصف فيها إسرائيل بـ”طائفة الموت” وقوله إن أمريكا تعمل كوكيل لإسرائيل