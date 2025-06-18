الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 09:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ سي إن إن : لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران