الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
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    مستشفى العودة: 10 شهداء واكثر من20 جريحاً من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة