الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
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    المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3: استخدمنا صواريخ فتاح الجيل الأول كبداية لنهاية منظومة الدفاع الجوي للعدو