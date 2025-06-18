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   18 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:27
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    انفجار ضخم واشتعال النيران جراء سقوط أحد صواريخ الاحتلال الاعتراضية وسط فلسطين المحتلة بعد فشله في اعتراض الصواريخ الإيرانية