الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
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    اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي, وفي صفد ومحيطها جراء اطلاق صواريخ من ايران