الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:17
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    مراسل المنار : قوة مشاة اسرائيلية معادية تقدمت الى شرق بلدة كفرشوبا واختطفت الراعي محمد قاسم غانم 75 عامًا اثناء رعيه قطيع الماعز