الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
   بيروت 16:13
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    صحيفة “هآرتس” العبرية: الصاروخ الإيراني قبل يومين تسبب في تضرر 80 مبنى داخل “بات يام” و22 من هذه المباني سيتم هدمها لأنها معرضة للانهيار بحسب معطيات البلدية