الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
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    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 55,493 شهيد و 129,320 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023