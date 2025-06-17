عاجل

بيان رقم 8 للحرس الثوري: استهدافنا اليوم مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المعروف بـ “أمان” ومركز تخطيط عمليات الاغتيال والشرور التابع لـ “الموساد” في تل أبيب