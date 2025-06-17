الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
   بيروت 13:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بيان رقم 8 للحرس الثوري: استهدافنا اليوم مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المعروف بـ “أمان” ومركز تخطيط عمليات الاغتيال والشرور التابع لـ “الموساد” في تل أبيب