الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
   بيروت 08:32
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    وسائل إعلام “إسرائيلية”: صفارات الإنذار تدوي جنوبي الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة