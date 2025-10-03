الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    9 سفن تابعة لأسطول الحرية لكسر الحصار تواصل إبحارها نحو غزة وباتت على مسافة 470 ميلا من القطاع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل…

      العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل…

      سفينة ماريمينت التابعة لأسطول الصمود العالمي باتت على مسافة 54 ميلًا بحريًا من قطاع غزة

      سفينة ماريمينت التابعة لأسطول الصمود العالمي باتت على مسافة 54 ميلًا بحريًا من قطاع غزة

      “مياه بيروت” دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبله.. مع إمكان التقسيط

      “مياه بيروت” دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبله.. مع إمكان التقسيط