    سفينة ماريمينت التابعة لأسطول الصمود العالمي باتت على مسافة 54 ميلًا بحريًا من قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل…

      9 سفن تابعة لأسطول الحرية لكسر الحصار تواصل إبحارها نحو غزة وباتت على مسافة 470 ميلا من القطاع

      “مياه بيروت” دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبله.. مع إمكان التقسيط

