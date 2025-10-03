الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:46
    إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع 5 بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة

      جيش الاحتلال يفجّر 3 مدرعات مفخخة شمال مدينة غزة

      الصحافة اليوم: 3-10-2025

