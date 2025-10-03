الجمعة   
    الاحتلال يفجّر عربات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النفق بمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الزوارق الحربية تقصف بعدد من القذائف غرب مدينة غزة

      وسائل إعلام إسبانية: النيابة العامة الإسبانية تدرج عملية الاستيلاء على “أسطول الصمود العالمي” ضمن تحقيقاتها الجارية بشأن الجرائم “الإسرائيلية” في ‎غزة

      وكالة الصحافة الفرنسية: الشرطة في باريس تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة منددة بالاعتداء على “أسطول الصمود”

